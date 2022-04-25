Öğretmen eğitiminde yüzde 213'lük artış

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 2022 yılının ilk 4 ayında öğretmenlerin katıldığı eğitim sayısının yüzde 213'lük artışla 2 milyon 439 bin 223'e yükseldiğini duyurdu.



MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla 2022 yılında seferberlik başlattı. Bu kapsamda ilk adım, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) dijital platformunun oluşturulmasıyla atıldı ve ÖBA 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinde kullanıma açıldı. Öğretmenlere sunulan eğitim seçenekleri de artırıldı. İlk kez okul temelli mesleki gelişim eğitimleri uygulanmaya başlandı. Öğretmenler istekleri ve ilgileri doğrultusunda birden fazla eğitime katılabildi. 2021 yılının ilk dört ayında öğretmenlerin katıldığı eğitim sayısı 780 bin 482 iken bu sayı, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 213'lük artışla toplamda 2 milyon 439 bin 223'e yükseldi. 11-15 Nisan'daki ara tatilde ÖBA üzerinden sunulan mesleki çalışmalara ise 1 milyon 404 bin 338 kez katılım sağlandı. Eğitime katılan öğretmenlerin yüzde 54'ü öğretmenlik genel alan bilgisi kapsamında eğitim alırken bunu yüzde 23 ile kişisel gelişim ve yüzde 13 ile öğretmenlik özel alan bilgisi kapsamında düzenlenen eğitimler takip etti.



ÖĞRETMEN BAŞINA EĞİTİM 38 SAATE YÜKSELDİ



MEB tarafından düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerinde 2021 yılının ilk 4 ayında öğretmen başına 22 saatlik eğitim düşerken, 2022 yılının ilk 3 ayında bu sayı, yüzde 73 artarak 38 saate yükseldi. Ayrıca 2021 yılının ilk dört ayında okul yöneticilerinin aldığı eğitim sayısı 102 bin 716 iken 2022 yılının ilk 4 ayında yüzde 75 artarak 179 bin 580'e yükseldi.



ÖĞRETMEN BAŞINA EĞİTİM HEDEFİ 120 SAAT



Konuyla ilgili değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu artış, öğretmen başına düşen ortalama eğitim saatinin de yükselmesini sağladı. 2022 yılı sonuna kadar öğretmen başına ortalama eğitim saatinin en az 120 olmasını hedefliyoruz. Eğitim seçenekleri arttıkça bu sayının çok daha yükseleceğine inanıyorum" dedi.



2022 yılında en önemli değişikliğin okul temelli mesleki gelişim programı olduğunu belirten Özer, "Artık okullarımız ihtiyaç duydukları eğitimleri kendileri belirliyor ve biz de gerekli bütçeyi okullarımıza gönderiyoruz. Bu program ilk kez uygulanıyor. 2022 yılında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili tüm eğitim taleplerini bu program ile destekleyebileceğiz. Bunun için kullanacağımız bütçeyi 2021 yılına göre 35 kat artırdık" dedi.