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O fotoğraf karesi PKK'lıları korkuttu

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirilirken, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, 2016 yılında terörist grubun etkisiz hale getirilmeden önce çektirdiği fotoğrafla ilgili yeni ayrıntı ortaya çıktı. Örgüt tarafından Karadeniz kırsalına gönderilmek istenen yeni terörist grupların, sonlarının fotoğraftaki teröristler gibi olacağı korkusuyla gelmek istemedikleri belirlendi. Bu arada, bölgeye yeni sızmalar olma ihtimaline karşı 4 ilde terör örgütüne yönelik bahar operasyonları sürüyor.

O fotoğraf karesi PKK'lıları korkuttu

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirilirken, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, 2016 yılında terörist grubun etkisiz hale getirilmeden önce çektirdiği fotoğrafla ilgili yeni ayrıntı ortaya çıktı. Örgüt tarafından Karadeniz kırsalına gönderilmek istenen yeni terörist grupların, sonlarının fotoğraftaki teröristler gibi olacağı korkusuyla gelmek istemedikleri belirlendi. Bu arada, bölgeye yeni sızmalar olma ihtimaline karşı 4 ilde terör örgütüne yönelik bahar operasyonları sürüyor.

09 Nisan 2019 Salı 14:26
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O fotoğraf karesi PKK'lıları korkuttu

ORDU - Tunceli- Erzincan kırsalı üzerinden Karadeniz'e sızan PKK'lı teröristlere yönelik 4 yıldır başarılı operasyonlar düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve köy korucularının iş birliğiyle düzenlenen operasyonlarda, örgütünün 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda bulunan teröristlerden 15'i etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı olarak ele geçirildi. Bu gruba sonradan katılan örgüt üyesiyle birlikte öldürülen 16 teröristten 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nca, 4 milyon lira ödüllü ‘kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori'de aranan teröristler oldukları belirlendi. Bölgede kalan son 2 teröristin de geçen yılın sonunda Giresun kırsalında çıkan çatışmada yaralanıp bölgeden Tunceli kırsalına kaçtıkları tespit edildi.

BAHAR OPERASYONLARI

Terör örgütüne ağır darbe indiren güvenlik güçleri,  4 ilde bahar operasyonlarını sürdürüyor. Tunceli- Erzincan üzerinden yeni terörist grupların bölgeye sızma girişiminde bulunma ihtimaline karşı güvenlik güçleri, insansız hava araçları (İHA) destekli olarak Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı bahar operasyonlarını yoğunlaştırıldı.

YAYLALAR KONTROL EDİLDİ

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmalarıyla, PKK'nın Tunceli üzerinden Karadeniz'e eylemler için yeni terörist gruplar göndermek istediği belirlendi. Karadeniz'de kış üslenmesi yapamayan teröristlerin bahar yapılanmasının önlenmesi için de Tunceli- Erzincan ve Gümüşhane sınır bölgesi JÖH ve komandolar tarafından İHA'lar da kullanılarak sürekli denetim altında tutuluyor. Bölgede yayla sezonunun başlaması nedeniyle de güvenlik güçleri tarafından yaylalar kontrol edildi.

FOTOĞRAFI ÇEKEN DAHİL HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Diğer taraftan, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, 2016 yılında terörist grubun etkisiz hale getirilmeden önce çektirdiği fotoğrafla ilgili yeni ayrıntı ortaya çıktı.Karadeniz kırsalına gönderilmek istenen yeni terörist grupların, sonlarının fotoğraftaki teröristler gibi olacağı korkusuyla gelmek istemedikleri tespit edildi. Fotoğraftaki 8 teröristten 7'si, Ordu kırsalında etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist ise Ordu kırsalından kaçarak gittiği Erzincan'da çatışmada öldürülmüştü. Fotoğrafı çeken terörist de Giresun'un Güce kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKJandarma Genel Komutanlığı
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