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Nuhoğlu’ndan Soru Önergesi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu; Samsun Atatürk Anıtı'na yapılan saldırı ile birlikte Çorum'da gerçekleştirilen ve Vali, Belediye Başkanı, Rektör ve çok sayıda AKP yöneticisi ve Milletvekilinin katıldığı İskilipli Atıf'ı anma töreniyle ilgili olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplanmak üzere TBMM'ye Soru Önergesi verdi.

12 Şubat 2022 Cumartesi 10:32
Nuhoğlu’ndan Soru Önergesi

Önergede şöyle denildi:

Aşağıda belirttiğim sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

3 Şubat 2022’de Samsun’da meydana gelen olayda Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını başlatmasını sembolize eden anıta yapılan saldırıda, önceden planlandığı gibi halat bağlanarak araçla çekilmek suretiyle yıkılmak istenmiş fakat başarılı olunamamıştır.

4 Şubat 2022’de ise İskilipli Atıf’ın Çorum’un İskilip ilçesinde bulunan mezarı başında aile yakınları tarafından yapılan anma toplantısına Çorum Valisi, Çorum Belediye Başkanı ve Hitit Üniversitesi Rektörü başta olmak üzere çok sayıda AKP yöneticisi ve milletvekili katılmıştır.

Bu bilgiler kapsamında;

Önceden planlandığı anlaşılan Samsun’daki olayla Çorum’daki anma toplantısının ilişkili olabileceği ihtimali soruşturma kapsamında değerlendirilmekte midir?

İskilipli Atıf’ın ailesi tarafından anılmasına engel yoktur; ancak devlet erkanının katılmış olmasına imkân sağlayan bir af çıkarılmış mıdır ve iade-i itibar yapılmış mıdır?

Çorum’daki toplantıda Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkarak Milli Mücadele Dönemi’nde başkanı olduğu Teali İslam Cemiyeti bildirilerinden ve halkı isyan ve ilticaya teşvik etmek ve anayasayı tağyir suçundan dolayı vatan hainliği suçlamasıyla yargılanarak idam edilen kişinin anma toplantısına katılan devlet yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa başlatmayı düşünüyor musunuz?”

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin NuhoğluHayrettin NuhoğluSamsun Atatürk Anıtı
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