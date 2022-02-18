Nuhoğlu; Dışişleri AKP’nin Yan Kuruluşu Haline Geldi

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

“Eskiden büyükelçilikten ayrılarak siyasete girilirken Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte milletvekilliğinden büyükelçiliğe geçirilir olduğunu söyleyen Hayrettin Nuhoğlu "Son yıllarda başarısız dış politika yüzünden genellikle hep taviz veren taraf oluyoruz. Gerçi taviz vererek kaybetsek bile sürekli başarı hikâyeleri anlatılmaktadır. Dış politika sadece siyasi ilişkilerden ibaret değildir, yansımaları ticaret ve yatırımlardan turizme kadar her konuda etkisini göstermektedir.

Bizim gibi büyük devletler büyüklüklerine yakışır bir dış politika takip etmelidir. Böyle bir politika takip edebilmek için donanımlı, liyakatli ve devlet terbiyesi almış büyükelçilere ihtiyaç vardır. Zira büyükelçiler devletimizin temsilcisidir, iktidar partisinin temsilcisi değildir, il başkanları gibi davranamazlar ve il başkanı muamelesi göremezler. Ne var ki iktidarın anlayışı ve uygulamaları bu yöndedir. Bir gün dahi devlet memuru olmamış, diplomasi dili konuşamayan partizanları ve aile yakınlarını devlet temsilcisi olarak büyükelçi atadılar. Bunların liyakati ve mesleki bilgileri yoktur. Daha önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti'ne olan aidiyetleri de şüphelidir” dedi.

Atanan büyükelçiler arasında çifte vatandaşlık pasaportu taşıyanlar olduğu iddia edildiğini ifade eden Nuhoğlu “Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Dışişleri Bakanlığını öyle bir hâle getirdiler ki geleneksel dış politikamız yerle bir edildi. Siyasetin giremediği bu devlet kurumu âdeta Adalet ve Kalkınma Partisinin yan kuruluşu oldu. Liyakat ve kariyer her zaman ön planda tutularak yirmi-yirmi beş sene görev yaptıktan sonra büyükelçi olunurken bugün aile yakınları ve genellikle şaibeli kişiler büyükelçi olmaktadır. Çok sayıda büyükelçi meslek dışından atanmıştır. "Meslek dışından büyükelçi ataması olamaz." demiyoruz elbette. Özel sebeplerle nadiren olabilecek bu atamalarda partizanlığa değil, tam tersine liyakate bakılır. Eskiden büyükelçilikten ayrılarak siyasete girilirken Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte milletvekilliğinden büyükelçiliğe geçilir olduğunu belirterek öneklerle verdi.

Bakaracı makaracı" Bakan hâlâ Prag'da Büyükelçi

Dinimizle alay eden "Bakaracı makaracı" Bakan hâlâ Prag'da büyükelçilik yaptığını belirten Hayrettin Nuhoğlu; “Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı da olan eski bir milletvekili Malezya'da, başka eski bir milletvekili Japonya'dan Amerika Birleşik Devletlerine geçti. Başka bir milletvekili Çin'de, eski milletvekillerinden biri Jakarta'da, diğeri Bakü'de, eski milletvekilinin danışmanıyla evlenen hanımefendi Cezayir'de, eski bir danışman Vatikan'da, eski bir bakanın ablası Kuveyt'te, İstanbul'da çok konuşan ama boş konuşan bir belediye başkanının kardeşi Doha'da, partinin bürokratlarından biri Kosta Rika'da, diğeri Tobago'da büyükelçi. Daha birçok var, sayıları 20'den fazla.

Aslında, çok daha önemli biri var: Almanya'da Yeşiller Partisinde siyaset yaparken komünist geçindiği için adı "Karpuz" olan, Adalet ve Kalkınma Partisine gelip milletvekili adayı olduğunda "Fırıldak" denilen kişi Ermeni militanlara sempatisi bilindiği hâlde Ermeni militanlarca görevi başında şehit edilen Daniş Tunalıgil'in görev yapmış olduğu Viyana'da büyükelçilik yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünyadaki itibarı da ne yazık ki bu tercihli atamalarla azalmaktadır.” diyerek sözü İktidarın Doğu Türkistan Politikasına getirdi.

İktidar Doğu Türkistan’ı Kardeş Görmüyor mu?

Dünyadaki çok sayıda ülke Çin'in uyguladığı insanlık dışı muameleyi kınarken, açıklamalar yaparken, şu anda devam etmekte olan kış olimpiyatlarına diplomatik boykot uygularken, bunu yapan çok sayıda devlet varken bizimkilerin suskun kalmaya devam etmesine sitem eden Nuhoğlu;

“Orada yaşayan 40 milyona yakın soydaşımız bizi kardeş görüyor ama Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten iktidar öyle görmüyor. İktidarın değerli milletvekillerine soruyorum şimdi: Doğu Türkistan'da nelerin olduğunu duymuyor musunuz, bilmiyor musunuz; uygulanan sistematik yok etme politikası sizi hiç etkilemiyor mu? Neden suspus oluyorsunuz, onların Türk ve Müslüman olduğunu bilmiyor musunuz yoksa? Çin'den beklentileriniz mi var yoksa veya Çin Halk Cumhuriyeti'yle ilişkileri Maoperestlere mi ihale ettiniz? İhaleyi alan Maocu çoktan yer teslimi yaptı, görevini icra ediyor; bu durumdan memnun ve mutlu musunuz? İYİ Parti iktidarında, bu zulüm ve çileye son vermek için Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından her şey en etkili şekilde yerine getirecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.