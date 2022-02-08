Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlarda Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 08.02.2022

Son Başvuru Tarihi : 22.02.2022

Başvuru Yeri : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Başvuru Şekli :Şahsen-Posta