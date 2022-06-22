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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

22 Haziran 2022 Çarşamba 14:19
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan ek 2’ nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Spor Uzmanı sözleşmeli personel sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağrılacak ve yapılacak Uygulama sınavı sonucuna göre Cankurtaran görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere 2 (iki) Spor Uzmanı, 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanı başarı sıralaması sonucuna göre 7 Büro Personeli, 14 Destek Personeli (Temizlik), 2 Destek Personeli (Şoför), 17 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 1 Teknisyen alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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