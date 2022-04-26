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NEYAD SURİYELİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), 23 Nisan Çocuk Bayramında Suriye’deki Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 200 yetim ve öksüz çocukla buluştu. Suriye’nin Çobanbey (Al-Rai) beldesinde bulunan AFAD Lojistik Deposu’nda gerçekleşen programa NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş, AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can ve Neyad Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

26 Nisan 2022 Salı 10:43
NEYAD SURİYELİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

HABER: DİNÇER KARACALAR

İlk olarak Al-Rai bölgesinde bulunan Kaibe kampını ziyaret ederek oradaki çocuklara hediye dağıtan Neyad ekibi ardından Çobanbey’de bulunan Afad Lojistik deposuna geçerek bölge yetimhanelerinden gelen çocuklar ile buluştu.

Suriye, Fırat Kalkanı Bölgesindeki çocuklara yardımlarını sürdüren NEYAD’ın düzenlediği program öncesinde Suriyeli çocuklar kendileri için kurulan oyun alanında Neyad yönetimi ile birlikte eğlendiler.

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları dahilinde oyun parkurları, tırmanma duvarı, palyaço ve Pamuk şeker standının bulunduğu etkinlik alanında çocuklar gönüllerince eğlenerek Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladılar.

Eğlencenin ardından çocukların her birine özel olarak ölçülerinde giyim, ayakkabı, oyuncak ve çikolata paketleri hediye edildi.Sabahtan akşama kadar süren etkinlik çocuklar ile yapılan iftar programı ile son buldu.

Programa NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş, AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, Yapımcı ve sunucu Asuman Kerkez ve Neyad Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nil Eğitim Ve Yardımlaşma DerneğiNEYADFırat Kalkanı BölgesiSuriye
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