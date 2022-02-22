Nazım Kitabevi sektöründe bir ilke imza atıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Çeyrek asırdır eğitim sektöründe önemli bir rol üstlenen Nazım Kitabevi kuruluşunun 25.’ci yılında, marka ve iletişim alanında lider konumda olan AL Danışmanlık ile öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik ‘Yaşam Okulu Eğitim Motivasyon Programı’ hazırladı. Nazım Kitabevi’nde geçtiğimiz gün Nazım Kitabevi Kurucusu Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Gökel ve AL Danışmanlık Genel Müdürü Ayşen Laçinel arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

Eğitim camiasında fark yaratacak bir proje

Eğitim camiasına yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini açıklayan Nazım Kitabevi Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Gökel, şunları söyledi: “ İçinde bulunduğumuz dönemde motivasyona, anlaşılmaya ve kendini güncellemeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bizler de bu zorlu süreçte; sınava hazırlanan sevgili öğrencilerimiz, çocukları sınava girecek olan değerli velilerimiz ve bu yoğun tempoda görev yapan kıymetli öğretmenlerimiz için hem motivasyon, hem bilgi güncelleme, hem de yoğun tempoda bir pencere açma imkanı verecek ve fark yaratacak bu programı hazırladık. Çalıştığımız okullar için özenle tasarladığımız bu programın eğitim camiası için olumlu sonuçlar getirmesini diliyoruz.” dedi.

Alanında uzman isimler seminerler verecek

Nazım Kitabevi Kurucusu Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Gökel ile AL Danışmanlık Genel Müdürü Ayşen Laçinel'in projesi olan bu önemli çalışmayı, Nazım Kitabevi Genel Müdür Yardımcısı Demet Atay yürütüyor. Yaşam Okulu Eğitim Motivasyon Programı’nda; Prof. Dr. Berat Bir, Türkiye Hafıza Şampiyonu Rukiye Eyaz Çal, Motivasyon Konuşmacısı İsmail Karasu eğitim verecek dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Alanında uzman AL Danışmanlık kadrosu tarafından hazırlanan projede, Etkin İletişim, İmaj Yönetimi, Diksiyon ve Güzel Konuşma, İletişimde Koçluk Yaklaşımı, Başarı ve Motivasyon, Zaman Yönetimi ve Planlama, Duygusal Zeka, Stres Yönetimi gibi konularda seminerler verilecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için kapsamlı bir program olan Yaşam Okulu Eğitim Motivasyon Programına katılıp, eğitimi tamamlayanlar, Ayşen Laçinel Akademi Eğitim Sertifikasını alacaktır. Programla ilgili detaylı bilgiye Nazım Kitabevi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilir.