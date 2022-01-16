Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Nazilli Belediye Başkanlığı, su fabrikasını, doğal kaynak suyu satışını ve Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını 10 yıl süre ile kiraya verecek.



İhale, Nazilli Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda 24 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. İhale şartnamesi satış bedeli 10.000 Türk Lirasıdır. İhale şartnamesi Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların idarece onaylı ihale şartnamesini satın alması zorunludur.



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