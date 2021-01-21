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Mustafa Koç ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, ölümünün 5’inci yıldönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:17
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Mustafa Koç ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Pandemi kurallarına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri,  Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç,  Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi, eşi Caroline Koç, kızları Esra ve Aylin Koç ve İnan Kıraç'ın yanı sıra aile dostları, çok sayıda iş insanı ve Koç Holding çalışanı katıldı.  Kabristan ve çevresinde  polisin güvenlik önlemleri aldığı anmada  Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yaptığı konuşmada, “Mustafa Bey; çevresindekilere heyecan ve umut aşılayan, yaşama ve topluma değer katan, vizyon sahibi, hayatı seven, ilham veren bir liderdi. Hep en iyisini yapma gayretinde oldu. Ama ne yaparsa yapsın, vicdanının sesini dinledi. Alçakgönüllüydü; samimiydi. Hayatına dokunduğu herkesin saygısının yanında sevgisini de kazandı. Kıymetli hatırasını yüreğimizde yaşatacak, bize miras bıraktığı liderlik vizyonunu Koç Topluluğu'nu daha da ileri taşıma gayretimizde rehber kabul edeceğiz.  Mustafa Bey’i, ayrıca 7 yıl önce yine Ocak ayında aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz Nusret Arsel’i ve huzurlarında bulunduğumuz Koç Ailesi’nin ebediyete intikal etmiş tüm fertlerini rahmetle ve özlemle anıyorum. Nur içinde yatsınlar” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa KoçAnma
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