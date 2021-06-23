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Müsilajla mücadele için  ''Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu'' kuruluyor

Çok sayıda üniversiteden ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarının da olduğu 21 kişilik "Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu" oluşturulacak.  

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:43
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Müsilajla mücadele için  ''Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu'' kuruluyor

İSTANBUL,(DHA)

Marmara Denizi genelinde görülen ve deniz salyası olarak da adlandırılan müsilajla mücadele için aralarında çok sayıda üniversiteden ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarının da olduğu 21 kişilik "Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu" oluşturulacak.  

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajdan temizlemek için oluşturulan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu.  Oluşturulan kurul Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izlemesiyle ilgili çalışmalar yürütecek. Kurulun başkanlığını TÜBİTAK'tan Prof. Dr. Hasan Mandal üstlenirken üyeler arasında İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerden 21 bilim insanı yer alacak. Akademisyenler bilimsel çalışmalar yürütecek. Fatih'te bulunan Marmara Belediyeler Birliği binasında düzenlenen basın toplantısıyla Bilim ve Teknik Kurulu'nda yer alan 21 isim;  Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar'ın katılımıyla yapılan Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'nın ardından MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından açıklandı. Toplantıda konuşan Büyükakın, "Başından bu yana hep ortak akılla hareket ettik. Birlikte hareket etmemiz gerektiğini Marmara'nın ancak birlikte hareket ederek korunabileceğini, eylemin de birlikte olması gerektiğini söyledik. 6 hazirandaki toplantıda 22 maddelik bir eylem planı açıklandı. Bu planın birinci maddesindeki bir başka hususta MBB bünyesinde oluşturulacak bir bilim ve teknik kuruluydu.  Bilim ve teknik kurulundaki çalışmalarımızı belediyelerden, valiliklerimizden, üniversitelerimizden ve araştırma kurumlarından irtibat sağlayarak istedik" diye konuştu. 

11 ÜNİVERSİTE, TÜBİTAK ,21 BİLİM İNSANI 

Büyükakın," Bunun neticesinde 11 farklı üniversiteden, 21 bilim insanımız ve TÜBİTAK'ın da dahil olduğu bir bilim kurulu oluşturuldu. TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal Bey bu kurulun başkanı olacak. Aramızdan herhangi biri bu bilim kurulunda yer almayacak. Sadece bilim insanlarından oluşan bir kurul olarak hareket edecek. Önümüzdeki hafta bu 21 bilim insanı toplanacak ve alt çalışma grupları oluşturulacak. Çünkü bu konu disiplinler arası bir konu. Birden fazla uzmanlık alanını ilgilendiren bir konu. İlgili akademisyenlerimizin yapacağı çalışmalarla bu alt disiplinlere ilişkin çalışmalarda yürütülecek" dedi. 

"GÜNÜBİRLİK ÇÖZÜMLERİN PEŞİNDE DEĞİLİZ"

"Günübirlik çözümlerin peşinde değiliz" diyen Büyükakın," Müsilaj meselesi ve aslında belki müsilajın tekrar düşünmemize vesile olduğu Marmara'nın diğer meseleleri uzun süre takibi gereken, üzerinde titizlikle çalışması gereken meseleler bunun da farkındayız. Büyük bir kararlılık oluştu bunu da sevinerek ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar yürütülen çalışma tam bir eşgüdümle ilerledi. Marmara hepimizin dedik ve bir başka safhayı da tamamladık bugün" şeklinde konuştu. Bilim ekibinin çalışmalarını yürütürken TÜBİTAK'ın laboratuvar ve toplantı salonlarından faydalanacağı belirtildi. 


BİLİM VE TEKNİK KURULU 

TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde MBB bünyesinde oluşturulan kurulda 21 bilim insanı yer alacak.

Kurul Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK. 

Kurul Üyeleri ise Doç. Dr. Ahsen Yüksek- İstanbul Üniversitesi; Prof. Dr. Ayşen Erdinçler- Boğaziçi Üniversitesi; Prof. Dr. Barış Salihoğlu- Ortadoğu Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Bülent Keskinler-Gebze Teknik Üniversitesi; Doç. Dr. Çolpan Polat Beken- TÜBİTAK'tan Emekli Uzman, Prof. Dr. Funda Yercan- Piri Reis Üniversitesi; Prof. Dr. Güçlü İnsel-İstanbul Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Güleda Engin-Yıldız Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Gülşen Altuğ-İstanbul Üniversitesi; Prof. Dr. İzzet Öztürk-İstanbul Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar- İstanbul Üniversitesi; Prof. Dr. Melike Gürel- İstanbul Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Mete Yılmaz- Bursa Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Mustafa Sarı- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi; Prof. Dr. Nuray Çağlar- İstanbul Üniversitesi; Prof. Dr. Nüket Sivri- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa; Dr. Osman Okur- TÜBİTAK MAM; Prof. Dr. Saadet Karakulak- İstanbul Üniversitesi; Dr. Selma Ayaz- TÜBİTAK MAM; Prof. Dr. Sevil Veli- Kocaeli Üniversitesi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MüsilajMarmara DeniziBilim Ve Teknik Kuruluönce Vatan
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