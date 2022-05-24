Muğla'da ormanda 62 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA - Muğla'da, jandarma ekipleri ormanda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak göçmen yakaladı.



Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kıran Mahallesi'nin Turnalı mevkisinde ağaçlık alanda, kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Saat 03.00 sıralarında bölgeye giden jandarma ekipleri, 62 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında 7 çocuk ile 1 kadının da bulunduğu Bangladeş ve Suriye uyruklu 62 kaçak göçmen, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.