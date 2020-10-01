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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişinin Yunanistan'a geçmeye çalışırken, yakalandığını açıkladı.

01 Ekim 2020 Perşembe 12:35
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi yakalandı

ANKARA - Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 01.10.2020 12:50
Anahtar Kelimeler:
MSBYunanistanTerör örgütü
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