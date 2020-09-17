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MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini açıkladı. Açıklamada, "Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" denildi.

17 Eylül 2020 Perşembe 13:35
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MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı sona erdi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır" denildi.

TOPLANTI SONA ERDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini açıkladı. Açıklamada, "Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıTürkiyeYunanistan Askeri HeyetAyrıştırma Usulleri
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