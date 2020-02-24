Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması
Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması
İstanbul'un hava kalitesi böyle ölçülüyor
İstanbul'un hava kalitesi böyle ölçülüyor
Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıl sonra kazanarak tarihe geçti
Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıl sonra...
Alanyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor
Alanyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek...
Kış aylarında kalp krizi riski artıyor
Kış aylarında kalp krizi riski...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 teröristin düzenlenen operasyonlar ile yakalandığı açıklandı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:23
6 Okunma
MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi’nde bulunan Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı. Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi" denildi. Açıklamada, 5 teröristin eylem hazırlığında olduğu da belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 24.02.2020 12:39
Anahtar Kelimeler:
5 Terörist YakalandıEylem Hazırlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Kaptan pilotun ifadesi alınıyor
Kaptan pilotun ifadesi alınıyor
İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' açıklaması
PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu
PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu
Yeşim Meltem Şişli'ye 9 yıla kadar hapis istendi
Yeşim Meltem Şişli'ye 9 yıla kadar hapis istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman yatırım zamanıdır 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman yatırım zamanıdır 
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş’ın açılması için karar alındı
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş’ın açılması için karar alındı
'Türkiye’nin Mühendis Kızları' İstanbul’da buluştu
'Türkiye’nin Mühendis Kızları' İstanbul’da buluştu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı