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MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz Fırkateyni'nin suüstü ve hava savunma atışları eğitimini Doğu Akdeniz'de başarıyla icra ettiğini duyurdu.

18 Eylül 2020 Cuma 13:35
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MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TCG Gediz FırkateyniBaşarıAtış EğitimiMSB
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