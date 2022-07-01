Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.450,52
ALTIN
967,04
DOLAR
16,76
STERLİN
20,12
EURO
17,44
Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İnönü Üniversitesi 165 Sözleşmeli Personel alıyor
İnönü Üniversitesi 165 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

01 Temmuz 2022 Cuma 16:29
MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın arazide kayıp düşerek şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 1 Temmuz 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 1 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pençe Kilit OperasyonuŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, daima NATO içinde seçkin bir konumda yer almıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, daima NATO içinde seçkin bir konumda yer almıştır
TÜRKSOY'DA MUHTAR ŞAHSNOV'UN 80.DOĞUM YILDÖNÜMÜ TÖRENI
TÜRKSOY'DA MUHTAR ŞAHSNOV'UN 80.DOĞUM YILDÖNÜMÜ TÖRENI
“YAŞAMAK CESARET İSTER”
“YAŞAMAK CESARET İSTER”
Yargıtay Başkanı Akarca: Adaleti rahat bıraksınlar, her şey sistem içinde yürür
Yargıtay Başkanı Akarca: Adaleti rahat bıraksınlar, her şey sistem içinde yürür
'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı
'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı
Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bartın'da inceleme
Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bartın'da inceleme
Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول