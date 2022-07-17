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MSB: Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

17 Temmuz 2022 Pazar 16:25
MSB: Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

ANKARA, (DHA)

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

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MSB: Pençe Kilit Bölgesinde 1 Asker şehit Oldu
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