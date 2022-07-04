MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerin taciz atışıyla, Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğunu duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 04 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

Düzce’ye şehit ateşi düştü

DÜZCE - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal (29) şehit oldu. Bal’ın, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu. Şehidin, Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde yaşayan babası Ahmet Bal’a acı haberi Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bal’ın bekar ve 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın vatani görevi sonrası askerlik mesleğini tercih ederek uzman çavuş olduğu öğrenildi.