MSB: Mayın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınıyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), "Karadeniz'de sürüklenen mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir" açıklaması yapıldı.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu. Kara, 1 Ocak'tan itibaren Irak’ın kuzeyinde 17’si büyük, 66’sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyon icra edilerek 92 terörist, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 33 bin 976 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Kara, 2022 yılında İran sınırında 20 bin 565 kişinin geçişinin engellendiğini, 328 kişinin yakalandığını belirterek, "Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde Mart ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 458 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 44’ü FETÖ mensubu olmak üzere 72’si teröristtir. 35 bin 742 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda, 62 kilogram uyuşturucu, 6 bin 210 paket sigara, 141 bin 900 adet muhtelif uyuşturucu hap ve bin 192 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir" dedi.



'SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRI ARAYIŞI SÜRÜYOR'



Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütüldüğünü anlatan Kara, "Ancak terör örgütlerinin; başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürmektedir. 1 Ocak’tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır" diye konuştu.



Kara, Yunanistan'ın askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2022 yılında 423 ihlal gerçekleştirildiğini söyledi. Kara, "Yine bu dönemde söz konusu adalara 11’i savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 19 ziyaret gerçekleştirerek uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmiştir" dedi.



'2 A400M NAKLİYE UÇAĞIMIZIN TAHLİYESİ İÇİN TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR’



Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Kara, "Karadeniz’de güvenliğin sağlanması için Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi her zaman dikkatli, sorumlu ve tarafsız bir şekilde uygulamıştır. Mevcut koşullar altında da Montrö Sözleşmesi şeffaf bir biçimde uygulanacak, sözleşmenin gerekleri yerine getirilmeye devam edilecektir. Ayrıca, insani yardım ve vatandaşlarımızın tahliyesi amacıyla Ukrayna’ya gönderilen 2 A400M nakliye uçağımız ortaya çıkan gelişmelerden dolayı kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanında tahliye için beklemektedir. Uçakların emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz, ilkesel bir tutumla uluslararası hukuk çerçevesinde tüm dünyada olduğu gibi Karadeniz’de de barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşanması için gayret göstermeye devam edecektir" ifadelelerini kullandı.



'SAS TİMLERİ YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNA GEÇİRİLDİ'



Karadeniz’de sürüklenen mayınlar konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 18 Mart 2022'de NOTMAR ile denizcilerin uyarıldığını anımsatan Kara, "Batı Karadeniz’de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerine başlanmış, mayın tespiti halinde imha etmek üzere SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirilmiştir. Bu güne kadar, 26 Mart’ta İstanbul Boğazı (batısı) yaklaşma sularında ve 28 Mart’ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Romanya tarafından da Köstence açıklarında 1 adet mayın tespit ve imha edilmiştir. Sürüklenen mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir" diye konuştu.



'MAYINLAR KONUSUNDA RAKAMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ'



Öte yandan MSB kaynaklarınca yapılan açıklamada; Ukrayna ve Rusya savaşı sırasında Karadeniz'e döşenen ve tertibatından kopan mayınların, olumsuz hava koşulları, akıntı ve rüzgarla serseri mayına dönüştüğü vurgulanarak, döşenen ve kopan mayınlar konusunda telaffuz edilen rakamlara itibar edilmemesi gerektiği, rakam ilan etmenin doğru olmadığı kaydedildi. Türk sularında iki mayının imha edildiği anımsatılarak, "Söz konusu iki mayın müteakip incelemelerde ihtiyaç duyulacak bilgilerin alınmasının ardından SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildi. Tespit edilen mayınlara yönelik incelemeler hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin her yönüyle devam ediyor. Çok hassas bir konu. Bu hassasiyetten yola çıkarak bu konuda kesin sonuçlara ulaşmadan herhangi bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.



'F-35 KONUSUNDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "F-35 artık gündemimizde yok" açıklamasının Savunma Sanayii Başkanlığı'nın konusu olduğu, F-35 konusunda Milli Savunma Bakanlığı’na bakan yönüyle görüşmelerin devam ettiği, konunun gündemde olduğu vurgulandı. SAMP-T konusunda Fransa ve İtalya ile çalışmaların daha önce yapıldığı, bahsedilen ülkelerle çalışılabileceği, uygun ve faydalı çözüme yönelik çalışmaların devam ettiği ve olumlu gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.