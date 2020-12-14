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MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan, Fransa uyruklu C.G.'nin, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken Hatay'da yakalandığını açıkladı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:20
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MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli bir şahıs yakalanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edildi. Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi" denildi. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırmızı bültenle aranırken Hatay’da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G., adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G.'nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Fransa uyruklu kişileri bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan C.G., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi. 

DHA

Son Güncelleme: 14.12.2020 16:01
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Bültenle Aranan Fransa UyrukluTeröristHatay
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