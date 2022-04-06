MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nca Kefken açıklarında mayın tespit edildiği, bölgenin emniyete alındığı ve SAS timleri tarafından müdahale edildiği açıklandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" denildi.

BÖLGENİN KOORDİNATLARI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİ



Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken sahili açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından müdahale ediliyor. Mayının bulunduğu bölgenin koordinatı da çevrede bulunan deniz taşıtlarına bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamayla Kefken sahili açıklarında mayın benzeri bir cisim tespit edildiği bildirildi. Liberya bandıralı CS Cihan adlı yük gemisi seyir halindeyken denizde tespit ettikleri bir cismi Liman Başkanlığı'na bildirdi. Ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Deniz Karakol uçağıyla bölgede yapılan incelemede cismin mayın olduğu tespit edildi. Kıyıdan yaklaşık 57 kilometre açıkta görüldüğü tespit edilen mayınla ilgili Deniz Kuvvetleri’ne ait SAS timleri bölgeye giderek güvenlik önlemi aldı. Ayrıca mayının bulunduğu bölgenin koordinatı çevrede bulunan deniz araçlarına bildirildi. Çalışmalar devam ediyor.