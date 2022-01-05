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MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Er alacak

05 Ocak 2022 Çarşamba 12:59
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MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Er alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 Sözleşmeli Er 1. dönem başvuru ilanı yayınlandı.

Başvuru Kılavuzu'nda Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temini faaliyeti ile ilgili hususlar açıklandı. Kılavuz'da Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verildi.

Sözleşmeli Er alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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