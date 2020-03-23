MSB: İdlib'de ikinci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.
ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
DHA