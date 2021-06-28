MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı

ANKARA, (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 230'uncu yıl dönümü nedeniyle video paylaştı. Yerli ve milli silahlarla operasyon ve tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Metrelerce kardan, engin dağlara. Şanla, şerefle yazdık nice destan. Mertliğimizi, Mete'den çağlara. Korkusuzca gösterdik meydan meydan. Şanlı tarihimizin şahidi Türk Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 230’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!"