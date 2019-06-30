MSB'den İdlib açıklaması: 3 kez top atışı...

İSTANBUL,(DHA)

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır.



Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir.



Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır.



Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır.



Durum yakından takip edilmektedir."