Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1379
ALTIN
462.680
DOLAR
7.6875
STERLİN
10.1679
EURO
9.3379
94 adet bina inşaatı yaptırılacak
94 adet bina inşaatı...
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...
Karayollarından arsa satış ihalesi
Karayollarından arsa satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB'den askerlik sevk tarihleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik sevk tarihleriyle ilgili, "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir" açıklamasını yaptı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:14
1 Okunma
MSB'den askerlik sevk tarihleriyle ilgili açıklama

ANKARA - 2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyuru yayımlandı. Duyuruda, "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir. Ocak 2021 ayına yapılan erteleme işlemi sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında sevkleri planlanan yükümlüleri kapsamaktadır. 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevki planlanan ancak sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerine ertelenen yükümlülerin sevk tarihlerinde bir değişiklik yoktur. Bu yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Yükümlüler sevke tabi oldukları dönemleri e-devlet aracılığıyla takip edebileceklerdir."

DHA

Son Güncelleme: 21.12.2020 14:15
Anahtar Kelimeler:
Askerlik Sevk TarihleriMilli Savunma Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu
Başkan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
'Yeni hastalıklar genetik değişime uğrayabilir'
'Yeni hastalıklar genetik değişime uğrayabilir'
Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı
Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı
Balıkçılara 13,7 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak
Balıkçılara 13,7 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak
Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
Eski bakan Atilla Sav, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakan Atilla Sav, son yolculuğuna uğurlandı
Kızılay’dan Azerbaycan ve Bosna Hersek’e 9 TIR insani yardım
Kızılay’dan Azerbaycan ve Bosna Hersek’e 9 TIR insani yardım
'Oruç Reis' yeni görev bekliyor
'Oruç Reis' yeni görev bekliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma