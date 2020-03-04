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MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 6 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı harekatında rejimin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:03
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MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 6 asker yaralı

ANKARA - MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yaptı. Albay Olcay Denizer, "Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" dedi.

'3 BİN 183 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Şehitlerin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadıklarını bundan sonra da bırakmayacaklarını kaydeden Denizer, "Harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) acı haberi, Denizli'de yaşayan ailesine verildi. 

İdlib'de, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın, Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2390 Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi. İşçi emeklisi Suat ve eşi Gülseren Akman, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden aldı. Şehidin baba vinin bulunduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Pamukkale Belediyesi tarafından sokağa taziye çadırı kuruldu. Acı haberin duyulmasının ardından ailenin yakınları, taziye için eve akın etti. Bir kız kardeşi olan şehit Armağan Akman'ın bekar olduğu öğrenildi. 

DHA

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