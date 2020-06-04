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MSB: 15'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldığını duyurdu.

04 Haziran 2020 Perşembe 12:18
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MSB: 15'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıSuriye15inci TürkRus Kara Devriyesi
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