MSB: 15'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldığını duyurdu.
ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
DHA