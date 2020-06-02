Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli'
'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve...
Liverpool'da futbolculardan George Floyd tepkisi
Liverpool'da futbolculardan George Floyd tepkisi
Ekran bağımlılığındaki artış göz hastalıklarını tetikledi
Ekran bağımlılığındaki artış göz hastalıklarını...
Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı
Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı
Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB: 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldığını duyurdu.

02 Haziran 2020 Salı 12:42
0 Okunma
MSB: 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığıİdlib14üncü TürkRus Kara Devriyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'ya şehit ateşi düştü
Antalya'ya şehit ateşi düştü
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Hedef her yıl 300 bin konut
Hedef her yıl 300 bin konut
Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açıldı
Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açıldı
Sınır hatlarında, kaçak silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Sınır hatlarında, kaçak silah ve uyuşturucu ele geçirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya çapında başarıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya çapında başarıdır'
1 Haziran'da yargısal faaliyetler başlıyor
1 Haziran'da yargısal faaliyetler başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı