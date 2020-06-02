MSB: 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldığını duyurdu.
ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
DHA