MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor

ANKARA - Sınır ötesinde, terörle mücadelede, eğitimlerde ve tatbikatlarda yaygın olarak kullanılan milli piyade tüfekleri MPT-76 ve MPT-55 ile keskin nişancı tüfekleri KNT-76 ve Bora-12'nin seri üretimi, Kırıkkale'deki silah fabrikasında devam ediyor. Soğuk, sıcak, kum, yağmur ve çamur gibi ağırlaştırılmış testlerden hatasız geçen silahlar, kullanıcıların beğenisini topluyor. MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, fabrikanın 1935 yılında kurulduğunu ve 1970'li yıllarda yoğun üretime başlanıldığını belirterek, 2000'den sonra da milli piyade tüfeklerinin üretimi için tasarım çalışmalarının başladığını söyledi.



'23 BİN SİLAHI TSK'YA TESLİM ETTİK, 33 BİN YENİ SİPARİŞ ALDIK'



MPT-76'nın tasarım çalışmalarına 2009 yılında başladıklarını ve 2017'den itibaren seri imalata geçtiklerini kaydeden Gümüş, "İlk sözleşme olarak 23 bin silahı başarıyla üretip TSK'ya teslim ettik. Bu üretimin arkasından 33 bin adet daha yeni sipariş aldık. Bunun da ilk kafilesi olan 4 bin 500 adedinin üretimini tamamladık. Şu anda TSK tarafından kabul testleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde inşallah onun da sevkiyatını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



MPT-76'dan sonra 1,5 yıl içinde yeni piyade tüfeği olan MPT-55'i tasarladıklarını belirten Gümüş, "Bu silahımızdan da şu ana kadar 52 bin adet sipariş aldık. Bunun yoğunluğu silahlı kuvvetlerimiz, daha sonra emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) şeklinde. Şu ana kadar 40 binin üzerinde silahın teslimatını gerçekleştirdik. Kalan kısmını da birkaç ay içinde yapacağız" dedi.



'BU YIL 66 BİN SİLAH ÜRETECEĞİZ'



Piyade tüfeklerinin ardından milli keskin nişancı tüfeklerinin üretimine başladıklarını belirten Gümüş, şunları söyledi:



"Bunlardan biri 'Bora-12'. Bu silahın hemen hemen 5 yıllık bir tasarım süreci oldu. Sonrasında yaklaşık 3 bin adet silahı Jandarma Genel Komutanlığı'na yoğunluklu olmak üzere üretip teslimatını gerçekleştirdik. Halen zaman zaman ihtiyaç oldukça üretimini yapıyoruz. İkinci bir keskin nişancı tüfeğimiz olarak 'KNT-76' var. Bu da yarı otomatik. MPT-76 silahımızın keskin nişancı versiyonu diyebiliriz. Daha uzun namlulu, daha uzun menzilli. KNT-76'nın menzili 800 metre. MPT-76'nın menzili 600 metredir. Bu KNT-76 silahımızın da üretimine başladık. Şu ana kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiğimiz 619 adet KNT-76 silahımız var. Önümüzdeki birkaç hafta içinde 393 adet daha teslim edeceğiz. Jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na da 50-100 civarında bir miktarda teslimatta bulunduk. 2018'de 58 bin adet silah üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl bütçemize koyduğumuz 66 bin silah üretiminin yaklaşık 40 binini bitirdik. Geri kalan kısmını da önümüzdeki aylarda bitireceğiz."



YENİ TASARLANAN SİLAHLAR ÜRETİME HAZIR



Yeni silah üretimi için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin de devam ettiğini dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:



"Bunlar arasında 12.7 mmx99 MAM 15 keskin nişancı tüfeğimiz var. Bunun prototip çalışmaları bitti. Kalifikasyon testlerini yapıp seri imalata geçebileceğimiz bir silah. PMT-76 adını verdiğimiz bir silah var. Bu daha çok zırhlı araçlarda kullanılacak makineli tüfek. Bu silahımızın da prototip çalışmalarını bitirdik. Kendi bünyemizde kalifikasyon testlerini bitirdik. Önümüzdeki günlerde de kullanıcıyla birlikte kalifikasyon testlerini tekrar gerçekleştireceğiz. Söz konusu kalifikasyon testleri için 15-20 adet prototip üretimini yapıyoruz. Kalifikasyon testleri tamamlandıktan sonra bu silahımız seri imalata hazır hale gelmiş olacak. Bu silahımızın haricinde bir makineli tüfeğimiz daha var, MMT-76 adını verdiğimiz bu silah bizim eski MG3 silahlarımızın yerine geçecek olup tasarım çalışmalarımız devam etmekte. En geç önümüzdeki 2 yıl içinde tasarım çalışmalarını bitirip üretimine başlayacağız. Tasarım süreçleri devam eden bunların versiyonu diğer silahlarımız da var. Mesela MP5'in yerine geçecek Milli Otomatik Tabancası (MOT-919) adını verdiğimiz tabancamız var. Bunların da hemen hemen hepsi seri üretime hazır hale getirilmiş, prototip çalışmaları ve doğrulama testleri bitmiş. İstendiği zaman seri imalat yapabilecek seviyeye gelmiş silahlar."



'YURT DIŞINDAN GELEN TALEPLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'



MPT-55 ve MPT-76'nın deneme amaçlı bazı ülkelere gönderildiğina ve çok beğeni kazandığına dikkat çeken Gümüş, "Bazı ülkelere numune silahlar gönderdik. Olumsuz hiçbir şey yok. Gidişatımız gayet güzel. Öncelik tabi ki kendi silahlı kuvvetlerimiz. Fabrikamızın esas kurulma maksadı, TSK'nın hafif silah ihtiyacını karşılamak. Bunu karşıladıktan sonra eş zamanlı talep olan yurt dışı ülkelerinin de ihtiyaçlarını değerlendireceğiz" diye konuştu.