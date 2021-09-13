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MİT ve TSK'dan ortak operasyon

PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusuna MİT ve TSK'dan ortak operasyon

13 Eylül 2021 Pazartesi 13:20
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MİT ve TSK'dan ortak operasyon

ANKARA - PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı Mehmet Emin Ekinci, MİT ve TSK'nın Irak kuzeyindeki ortak operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın koordineli operasyonunda, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci hedef alındı. Örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibat ve intikallerini koordine eden ve 2020 yılında örgütün üst yönetiminin özel talimatıyla Gara'da görevlendirilen Ekinci, ortak operasyonda etkisiz hale getirildi.

ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARININ YARDIMCILIĞINI YAPTI

Geçmişte, Türkiye'de PKK/KCK’nın eylemlerinde yer alan ve güvenlik güçlerinin takibine giren Ekinci'nin, 2011 yılında Irak'a kaçarak örgütün kırsal kadrolarına katılım yaptığı tespit edildi. Irak'ta bir süre sözde Zagros alanında faaliyet yürüttükten sonra, Kandil'de görevlendirilen Ekinci'nin, burada uzun süre üst düzey örgüt mensuplarının yardımcılığını yaptığı öğrenildi.

Kandil’deki faaliyetlerinin ardından Sincar'da görevlendirilen Ekinci'nin, örgütün Sincar’da kayıplar vermesi üzerine tekrar Kandil alanına çekildiği bildirildi.

ÖZEL TALİMATLA GARA'DA GÖREVLENDİRİLDİ

2020 yılında Gara'da PKK/KCK'nın dış ilişkiler birimine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, örgüt yöneticilerinin irtibat ve intikallerinin durması nedeniyle Ekinci'nin, üst düzey örgüt mensuplarının faaliyetlerine yeniden işlerlik kazandırması amacıyla özel olarak bu bölgede görevlendirildiği öğrenildi.

ÖRGÜT KADROLARINDA ÇÖZÜLMEYİ HIZLANDIRIYOR

MİT tarafından hedefe yönelik gerçekleştirilen özel operasyonlar nedeniyle korunaklı alanlardan ayrılamayan üst düzey PKK/KCK yöneticilerinin, eylem gücü neredeyse bitme noktasına gelen örgütü bir arada tutabilmek ve alt kadrolar ile irtibat kurabilmek için güvenilir isimlere bel bağladığı belirtildi. Bu nedenle örgüt içinde kritik görevlere yönelik düzenlenen bu tip operasyonların, örgütün intikal ve irtibat kanallarını koparttığı gibi örgüt kadroları arasındaki çözülmeyi de hızlandırdığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Emin EkinciMİT Ve TSKCevherPKKOperasyon
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