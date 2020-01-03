Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113434
ALTIN
297.223
DOLAR
5.9732
STERLİN
7.8193
EURO
6.6516
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na...
''Yapay zeka MR ile birleşince hastalık teşhisleri kolaylaştı''
''Yapay zeka MR ile birleşince...
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7 sporcu ile katılacak
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7...
Buz tutan gölette ördek geçişi
Buz tutan gölette ördek geçişi
İlaç endüstrisindeki terazilere ‘veri güvenliği’ zorunluluğu getirildi
İlaç endüstrisindeki terazilere ‘veri güvenliği’...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MİT'ten nokta operasyon: Öcalan'ın akrabası etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koşer' kod adı Metin Arslan'ın (52) PKK/YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

MİT'ten nokta operasyon: Öcalan'ın akrabası etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koşer' kod adı Metin Arslan'ın (52) PKK/YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

03 Ocak 2020 Cuma 14:11
7 Okunma
MİT'ten nokta operasyon: Öcalan'ın akrabası etkisiz hale getirildi

ANKARA - MİT, geçen Kasım ayının ilk haftasında Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan Sincar Hanesor'da, nokta operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda PKK/YPG'li terörist 'Koşer' kod adlı Metin Arslan, etkisiz hale getirildi. Metin Arslan'ın, PKK/YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Terörist Metin Arslan'ın ayrıca kırmızı ketogoride arandığı bildirildi.

1994 yılında örgüte katılan terörist Metin Arslan'ın 2004- 2007 yıllarında arasında 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'a bağlı faaliyet gösterdiği, 2007'den sonra Kuzey Irak Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği belirtildi. Terörist Arslan'ın Türkiye'ye yönelik birçok eylem emri verdiği, 2012'de YPG'nin sözde dış istihbarat sorumlusu olduğu, 2015'te YPG'nin Suriye Karaçok'taki karargahının komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye'nin 2017'de Karaçok'a düzenlediği hava harekatında yaralandığı belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli İstihbarat Teşkilatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Türkiye izin vermeden EastMed boru hattı geçirilemez”
“Türkiye izin vermeden EastMed boru hattı geçirilemez”
2019 istatistiklerine göre en emniyetli ulaşım aracı uçaklar çıktı
2019 istatistiklerine göre en emniyetli ulaşım aracı uçaklar çıktı
DEAŞ kan kaybediyor
DEAŞ kan kaybediyor
ASKIDA KARİYER PROJESİ MENTOR BAŞVURLARI DEVAM EDİYOR
ASKIDA KARİYER PROJESİ MENTOR BAŞVURLARI DEVAM EDİYOR
“SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR”
“SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR”
Soma'daki termik santral mühürlendi
Soma'daki termik santral mühürlendi
Bakan Yardımcısı Tunç, selin vurduğu Adana’da tarım arazilerini inceledi
Bakan Yardımcısı Tunç, selin vurduğu Adana’da tarım arazilerini inceledi
Şehit Uzman Çavuş, Erzurum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş, Erzurum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Filtre takılmadı, mühürlendi
Filtre takılmadı, mühürlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans