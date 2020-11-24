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MİT, PKK/KCK'nın sözde 'kurye sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden, 'gri kategori'deki sözde 'kurye sorumlusu' Hizret Çalkın'ı, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

24 Kasım 2020 Salı 10:32
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MİT, PKK/KCK'nın sözde 'kurye sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi

ANKARA - Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden, sözde 'kurye sorumlusu' Hizret Çalkın'ın toplantıya katılacağı istihbaratına ulaştı. 'Terörden arananlar listesi'ndeki 'gri kategori'de yer alan terörist Çalkın, MİT'in saha ajanları tarafından sıkı takibe alındı. PKK'lı teröristin, toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlenerek, başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi. Irak'ın kuzeyinde toplantı sırasında düzenlenen operasyonda, 'Dılhaz' kod adlı Hizret Çalkın ile yanındaki teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE KAÇMIŞ

Terör örgütü PKK/KCK'ya 2011'de katılan terörist Hizret Çalkın, 2014'e kadar Türkiye'de faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye kaçtı. Suriye'de Aynularab'da PKK/KCK saflarında yer alan Çalkın, 2017'ye kadar Resulayn'daki sözde 'ağır silahlar taburu'nu yönetti. 2017 ile 2019 arasında örgütün sözde sorumlularından Sofi Nurettin ve Muzaffer Ayata ile de yakın faaliyet yürüten Çalkın, 2019'da Irak'a geçerek Irak'tan Suriye'ye terörist sevkiyatını organize etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurye SorumlusuMİTPKKKCK
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