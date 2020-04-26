Minik arkadaşlarımız için keyifli öneriler verildi

İSTANBUL- Yaşanan salgın sürecine karşı ailelerin bir arada olduğu bu günlerde ebeveynlerin çocuklarıyla bir arada keyifli ve kaliteli vakit geçirmesini sağlayacak birçok aktive bulunuyor. Tekzen, oyunlardan boyama aktivitelerine, sanat ve beceri etkinliklerinden grup oyunlarına, motor becerileri geliştiren oyuncak yapımından eğitici oyuncaklara kadar her yaş grubu için ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesi amacıyla öneriler sunuyor.

Anne babaların çocuklarıyla evde dolu dolu vakit geçirebilmesi için birkaç keyifli öneri;

Sanatsal faaliyetler, çocukların motor becerilerini geliştireceği ve keyif alacağı etkinliklerden birisi. Evde birlikte boyayabileceğiniz ahşap bir kalemlik, saksı, sandalye gibi ürünlerle hem keyifli zaman geçirebilir hem de yaşam alanına yeni bir renk katabilirsiniz.

Çocuğunuzla birlikte her hafta özelinde konsept belirleyerek çizimler yapabilir ve yaptığınız çizimleri evin güzel bir köşesinde sergileyebilirsiniz.

Evin içinde çadır kurarak çocuğunuz için kamp alanı yaratabilirsiniz. Çocuklar genelde minderlerden, yastıklardan bir ev kurarak içinde zaman geçirmeye bayılır. Siz de çocuğunuz için evde gerçek bir kamp çadırı kurarak ona yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Hatta arada ona ziyarete gidip kahvesini içebilirsiniz.

Yenilikleri keşfetmeye çok seven ve meraklı çocuklar için mikroskop harika bir fikir olabilir. Günlük hayatta çok sık rastlanılan malzemeleri mikroskopla inceleyebilir sonrasında bunun üzerine konuşabilirsiniz. Hatta gördüğü mikro dünyayı çizmesini isteyebilirsiniz.

Maket oyuncaklar, çocukların el becerileri ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Çocuklarınızla farklı figürlerde maketler yapabilir ve dilersiniz maketleri birlikte boyayabilirsiniz.

Çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek için en uygun ortamlardan birisi de mutfak... Çocuğunuzla birlikte, tatlılar hazırlayıp pizza yapabilir ve yeni yemek tarifleri deneyebilirsiniz. Birlikte yemek yapmak onların da çok hoşuna gidecek.

Çocuğunuz yaşına uygun olabilecek egzersizleri seçerek birlikte spor yapabilirsiniz. Evde spor yapmak için kullanabileceğiniz birçok web sitesi, Instagram sayfaları ve kanallar var. Bu seçenekler arasında size uygun olan programı seçerek sporunuzu birlikte yapabilirsiniz.

Basketbol oynamayı, maç yapmayı seven çocuklar için evinize minyatür bir kale ve basketbol seti kurarak maçlar yapabilirsiniz.

Birkaç kişi ile oynanabilecek keyifli grup oyunları oynayabilirsiniz. Bowling, Jenga gibi…

Elif Hayvalı