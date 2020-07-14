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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.

14 Temmuz 2020 Salı 16:45
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları:

"Pençe Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızın nefesi hainlerin ensesinde."

"FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlenmiş, ihraç edilmiştir."

"Emekli olanların dahi peşleri bırakılmamış bin 243 kişinin rütbesi geri alınmış, OHAL sonrası Bakan kararıyla ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 71 olmuştur."

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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