Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.509,64
ALTIN
1.018,86
DOLAR
17,31
STERLİN
20,91
EURO
18,07
TED Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 8 Öğretim...
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi

15 Haziran 2022 Çarşamba 15:01
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi

BELÇİKA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirterek farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Bakan Akar, gerek Türkiye'nin savunma ve güvenliği gerekse ittifakın faaliyetleri kapsamında çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.​

DHA

Son Güncelleme: 15.06.2022 15:13
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı AkarNATO Karargahı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TED Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Jant Lastik
Jant Lastik
Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi
Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alacak
Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alacak
"Dezenformasyona karşı büyük mücadele veriyoruz"
"Dezenformasyona karşı büyük mücadele veriyoruz"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi