Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99835
ALTIN
243.728
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.6263
EURO
6.4830
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Kahramanmaraş'ta 33 gözaltı
Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 33 gözaltı
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest ama kriterli olmalı
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest...
Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor
Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor
Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması
Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlar ile Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlar ile Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:54
0 Okunma
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlar ile Suriye sınırında

ANKARA, (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın, Suriye sınırındaki denetleme ve incelemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile Gaziantep Havalimanı'na geldi. Bakan Akar ve komutanlar buradan askeri helikopterlerle sınır birliklerine gitti. Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürdüren Bakan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinin komutanları ile bir araya geldi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarMSBSuriyeSınırKomutanlarönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Kasapoğlu ''2019 Gönüllülük Yılı''nı anlattı
Bakan Kasapoğlu ''2019 Gönüllülük Yılı''nı anlattı
Çavuşoğlu'ndan önemli çağrı
Çavuşoğlu'ndan önemli çağrı
NAZARBAYEV’İN KARARI
NAZARBAYEV’İN KARARI
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
Çavuşoğlu'dan Yunan mevkidaşına FETÖ tepkisi
Çavuşoğlu'dan Yunan mevkidaşına FETÖ tepkisi
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası: 3 yaralı
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası: 3 yaralı
Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Ucuza THY Uçak Bileti Bulma Yöntemleri
Ucuza THY Uçak Bileti Bulma Yöntemleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans