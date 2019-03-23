Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlar ile Suriye sınırında

ANKARA, (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın, Suriye sınırındaki denetleme ve incelemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:



"Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile Gaziantep Havalimanı'na geldi. Bakan Akar ve komutanlar buradan askeri helikopterlerle sınır birliklerine gitti. Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürdüren Bakan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinin komutanları ile bir araya geldi."