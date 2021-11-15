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MHP İl Başkanı Gür: Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

15 Kasım 2021 Pazartesi 14:13
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MHP İl Başkanı Gür: Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

İSTANBUL - Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, yaptığı açıklama ile Ataşehir'de samuray kılıcı ile vahşice katledilen Başak Cengiz'in katilinin en ağır cezayı alabilmesi için yürütülecek yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Ataşehir'de samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in katilinin en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirten Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, beraberindeki avukatlarla MHP İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. 

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, "Kadın, bir milletin kimliğini yansıtan değerlerden biridir. Türk kültür tarihine bakıldığında; kadınların ön planda tutulduklarını görürüz. Türkler, Hakan'ın yanında kadına yer vermiş, kadınların hükümdar olmasına da olanak sağlamışlardır.  Orhun kitabeleri de "Kağan ve Hatun buyurur" sözleriyle başlamaktadır. Buyrukta hatun ibaresi yoksa buyruk hükümsüz kılınır. Ülkemizde son zamanlarda görülen kadına karşı şiddet olayları, cinayetler belli şuura varamamış caniler tarafından gerçekleştirilmektedir.  Buna en son olarak Başak Cengiz cinayeti eklenmiştir. Bir cani evinde plan yaparak sokağa çıkıyor. Katilin ifadesinde anlaşıldığı üzere, planında zayıf kadın algısı ile hareket ediyor. Bir kadını hedef alarak ve tasarlayarak birden çok kılıç darbesi ile canavarca katlediyor" dedi.


 

"BU ZALİMLİĞİN HESABI SORULMALIDIR"

Kadına yönelik cinsel saldırı ve hunharca işlenen cinayetlerde idam cezasının mevzuata dahil edilmesi gerektiğini belirten Birol Gür, "Bu bağlamda TCK 82 maddesinin 1/ Kasten öldürme suçunun; a)Tasarlayarak, b)Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır ibaresini içermektedir. Başak Cengiz'in katili için uygulanacak ceza çok nettir ve açıkça uygulanması gerekmektedir. TCK 32 akıl sağlığına dayalı cezasızlık yahut TCK 62 takdiri indirim nedenleri asla kabul edilemez. Kadına yönelik cinsel saldırı ve hunharca işlenen cinayetlerde idam cezasının acilen mevzuata dahil edilmesi de artık bir zaruret haline gelmiştir. Sayın Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ifadesi ile bir kadına el uzatan, dil uzatan, katleden, canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur. Kadına yönelmiş saldırı toplumsal huzur ve insanlık değerlerine saldırıdır. Bu zalimliğin hesabı sorulmalıdır.  İnsanlık onuru bu zalimin en ağır cezayı alması ile bir nebze huzur bulacaktır. Kadın cinayetleri ve kadına şiddeti lanetliyoruz" diye konuştu.


 

"HUKUKİ SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

2020 yılında 527 kadının cinayete kurban gittiğini söyleyen Gür "2020 yılında 527 kadın cinayete kurban gitmiştir. Bu yıl ise yılın ilk on ayı itibari ile 120 'e yakın kadın cinayeti işlenmiştir. Bir toplumda kadına şiddet varsa medeniyet seviyesinde sorun var demektir. Başak Cengiz'e sallanan kılıç hepimize sallanmış, hepimizin canından can almıştır. Bu cani katil Başak Cengiz kızımızı bedenen zayıf gördüğü için hedef almıştır. Oysa hedef aldığı şeyin Türk Milletinin sarsılmaz güçlü iradesi olduğunu en sert şekilde anlaması için en ağır cezayı alması adına, Sayın Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyin talimatları ile hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHP İl Başkanı GürKılıçlı VahşetHukuki Süreç
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