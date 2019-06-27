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Meteoroloji'den serin ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıda yurt genelinde hava sıcaklığının 3-7 derece düşeceği ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. Hafta sonu Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji'den serin ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıda yurt genelinde hava sıcaklığının 3-7 derece düşeceği ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. Hafta sonu Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:15
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Meteoroloji'den serin ve yağışlı hava uyarısı

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. 28 Haziran Cuma günü Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor" denildi.

DOĞU KARADENİZ'E DİKKAT

Meteoroloji hafta sonu ise hava durumu şöyle açıkladı:

Cumartesi ve pazar günleri de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun'un doğusu ile Ordu'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı (100-200 kg/metrekare arasında) tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskınları ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, Pazar ve Pazartesi günleri ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi beklenmektedir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiSerin Ve Yağışlı HavaUyarı
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