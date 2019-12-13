Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110870
ALTIN
274.105
DOLAR
5.8012
STERLİN
7.7325
EURO
6.4797
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında...
Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat edin
Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat...
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz 3 puan
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz...
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden işleniyor''
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mesudiye Zırhlısı şehitleri için anma

Çanakkale Savaşı'nda sabit batarya gemisi olarak kullanılan ve 13 Aralık 1914'te İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ile 25 asker, denize çelenk bırakılmasıyla anıldı.

Mesudiye Zırhlısı şehitleri için anma

Çanakkale Savaşı'nda sabit batarya gemisi olarak kullanılan ve 13 Aralık 1914'te İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ile 25 asker, denize çelenk bırakılmasıyla anıldı.

13 Aralık 2019 Cuma 15:39
8 Okunma
Mesudiye Zırhlısı şehitleri için anma

ÇANAKKALE - Merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde bulunan Mesudiye Zırhlısı Anıtı'nda, Çanakkale Turizm Derneği'nce (ÇATUD) saat 11.30'da anma töreni düzenlendi. 13 Aralık 1914 tarihinde İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 askerin anıldığı törene; Kepez Belediye Başkanı CHP'li Birol Arslan, ÇATUD Başkanı İsmet Balkan, ÇATUD üyeleri, kent sakinleri ve öğrenciler katıldı. Anma töreninde, saat 11.58'de, Sarısığlar mevkisinde 105 yıl önce İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 asker, zırhlının battığı bölgede, Sahil Güvenlik botundan ÇATUD üyelerince denize çelenk bırakılmasıyla anıldı.

'EMANETE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ'

Mesudiye Zırhlısı şehitleri için denize çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okundu. ÇATUD Dernek Başkanı İsmet Balkan, "Biz şehitlerimiz sayesinde, şehitlerimizin son nefesinden dolayı bu topraklarda nefes almaya devam ediyoruz. Bu emanete sahip çıkmak için hepimizin özellikle bu topraklarda yaşayan bizlerin başlıca görevidir" dedi.

Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiir okundu, şehitler için dua edildi. Anma programı, saat 12.30'da Kepez beldesindeki Merkez Camii'nde, şehitler için mevlit okutulmasıyla son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mesudiye ZırhlısıŞEHİTLERçanakkale Savaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı
Arazi kamulaştırma bedellerini protesto ettiler
Arazi kamulaştırma bedellerini protesto ettiler
İzmir'de iki okul kantininde şırıngalı çikolata tespit edildi
İzmir'de iki okul kantininde şırıngalı çikolata tespit edildi
Çeşme ve Dikili'de 83 göçmen yakalandı
Çeşme ve Dikili'de 83 göçmen yakalandı
Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama
Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama
Kamplar sular altında kaldı
Kamplar sular altında kaldı
MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Şırıngalı çikolata firmasından açıklama
Şırıngalı çikolata firmasından açıklama
Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı
Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans