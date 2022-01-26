Merkez Bankası'ndan toplantıya davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 3 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30’da, “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacak.



Pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecek.



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