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Meriç Nehri'nde mahsur kalan göçmenleri AFAD kurtardı

Edirne’den Yunanistan’a geçmek isterken Meriç Nehri üzerindeki adacıkta 12 saat mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni AFAD ekipleri kurtardı. Göçmenler, insan tacirlerinin Yunanistan diye kendilerini adacığa bıraktığını öne sürdü.

02 Mart 2020 Pazartesi 14:08
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Meriç Nehri'nde mahsur kalan göçmenleri AFAD kurtardı

EDİRNE - Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyen Yunanistan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak bu ülkeye geçmeyi sürdürüyor.

Edirne’nin sınırın sıfır noktasındaki Elçili köyünde Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmek isteyen bir grup göçmen, nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. İnsan kaçakçılarının Yunanistan diye kendilerini adacığa bıraktığını ifade eden göçmenler, yaklaşık 12 saat boyunca burada bekledi.

YUNANİSTAN GÜVENLİK GÜÇLERİ, TACİZ ATEŞİ AÇTI

Göçmenlerin mahsur kaldığı bölgeye gelen AFAD ekiplerinin nehre bot indireceği sırada Yunanistan güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Ekipler botu indirecek farklı bir nokta belirlemek için çalışma başlattı. Bu sırada mahsur kalan göçmenlerden biri, patlamış bir lastik botla Türkiye tarafına geçmeye çalışırken suya düştü. Ekiplerin can simidi attığı İranlı göçmen yüzerek Türkiye tarafına geldi. Bu göçmen, kaçakçılar tarafından ağaca bağlanan botun ipini çözerek botu karşıya gönderdi. İlk üç kişilik grup bu botla Türkiye tarafına geldi. AFAD ekibine ait bot ise nehre indirildi ve kurtarma operasyonu başlatıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 kişilik göçmen, gruplar halinde Türkiye'ye getirildi.

'YUNANİSTAN'A GÖTÜRECEĞİM DİYE O TARAFA BIRAKTI'

Adacıkta mahsur kalan göçmenlerden biri, "Dün gece oraya götürdüler bizi. Yunanistan'a götüreceğim diye o tarafa bıraktı. Bizden kişi başı 150 lira aldılar. Birazdan geleceğiz dediler, gelmediler" diye konuştu. 

Suya düşen göçmen için bölgeye sağlık ekipleri geldi. Kıyafetleri ıslandığı için bir gazetecinin kıyafetini verdiği göçmen, gerekli kontroller için ambulansa götürüldü. 

DHA

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Meriç Nehrinde Mahsur Kalan GöçmenleriAFAD KurtardıEdirne
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