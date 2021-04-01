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Meltem Farah Konyalı, ThetaHealing'e ilişkin merak edilenleri anlattı

ThetaHealing Master Eğitmen ve Bilinçaltı Dili Eğitmeni Meltem Farah Konyalı, ThetaHealing'e ilişkin merak edilenleri anlattı.

01 Nisan 2021 Perşembe 17:18
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Meltem Farah Konyalı, ThetaHealing'e ilişkin merak edilenleri anlattı

HABER: DİNÇER KARACALAR

ThetaHealing'in, Theta beyin dalgasını kullanarak fiziksel, ruhsal ve psikolojik şifalanma sağlayan bir bilinçaltı dönüşüm tekniği  olduğunu söyleyen Meltem Farah Konyalı, "Bu teknik bilinçli halde iken odaklanılarak -Her Şeyin Yaratıcısı-  ile bağlantı kurmamızı sağlar ve şifa anda gerçekleşir." diye konuştu.

ThetaHealing ile insanların ruhsal farkındalık yoluyla psişik yeteneklerini nasıl kullanacağını öğrendiğini ifade eden Konyalı "Varoluş seviyeleri bize yaradılışın zihinsel, fiziksel,duygusal ve ruhsal seviyelerde nasıl çalıştığını ve tüm seviyelerimizle nasıl ilişkili olduğunu anlamak için bir yöntem sunar." dedi.

Yöntemin faydaları konsunda  ise; "ThetaHealing'in birçok faydası var en başta  bize hizmet etmeyen enerjilerden arındırır. En önemlisi de bize hizmet etmeyen, aşağıya çeken,  yaşamımızda  bizleri zor duruma düşüren inançlarımızı dönüştürmeye yardımcı olur. Kişiye hizmet etmeyen,  atalardan aktarılan yada  ait olan inançların dönüştürülmesi sonucunda  mükemmel sağlık,refah,bolluk,bereket bizimle olur.   Buna ulaşmamız için bize bir yöntem sağlar. Bu yöntemle bilinçaltında temizlik yapabilir, göz - nazar ve kişinin üzerindeki acı - keder temizlenir, bebeğin anne karnındaki dönem travmaları şifalanır,  genetik hastalıklara neden olan DNA yeniden düzenlenir. Şimdi sayamadığım daha birçok faydası var" ifadelerini kullandı.

Bunları yapmak için üstün bir yeteneğe ihtiyaç olmadığını vurgulayan Meltem Farah Konyalı, "Herkes şifaya tanık olabilir. Bilincin tanık olduğu her şeyi hayatımızda yaratıyoruz.Tabii ki bazı özel ruhlar sezgisel ve şifacı doğmuştur. Bu kişiler bu yolda çok hızlı ilerler. Bu mucizevi şifa tekniğini öğrenmeniz için neler mümkün? Yaradan’dan istersen her şey mümkün olur" diyerek sözlerini noktaladı.

Önce Vatan Gazetesi

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