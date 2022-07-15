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Mehmet Nuri Kaynar: "Allah büyüktür ve galiptir.15 Temmuz gecesi yaşananlar önce vatan şuuruyla; millî iradenin tecellisi ve yüce diriliş ruhunun şahlanışıdır"

Diriliş Eğitim Sen - Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nuri KAYNAR 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde manifesto niteliğinde mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2022 Cuma 13:05
Mehmet Nuri Kaynar: "Allah büyüktür ve galiptir.15 Temmuz gecesi yaşananlar önce vatan şuuruyla; millî iradenin tecellisi ve yüce diriliş ruhunun şahlanışıdır"

Diriliş Eğitim Sen- Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nuri KAYNAR yaptığı açıklamasında “15 Temmuz tarihi bir milletin varoluş ya da yok oluşu gibi tarihi bir tercihin adıdır. Köksüz mankurtlarla, kökü mazi de gözü ati de olan yiğitlerin saflarının belli olduğu gündür. Geleceğe daha güvenli ve daha kararlı adımlarla yürüyebilmemiz için emperyalistler ve onların yerli işbirlikçilerinin tuzaklarına karşı her zaman uyanık olmamız gerekmektedir.” Dedi.  15 Temmuz 2022 tarihinde Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nuri Kaynar'ın mesajında çok çarpıcı ifadelere yer verildi.

“Bu dava şahıslarla, tabelalarla sınırlı, beşeri bir mücadele değildir. Bu dava hak ile batılın ebedi mücadelesidir. Yeniden yükseliş için özümüze dönmeli, buradan aldığımız güç ve ilhamla yeniden dirilişe geçmeliyiz. Kısır siyasi tartışmalarla oyalanmamalı, moral bozucu ifadeleri bir kenara bırakarak önümüze bakmalıyız. Birbirimizi üzmekten, kırmaktan öteye gitmeyen siyasi bağnazlıklarla zaman kaybetmemeliyiz. Allah Büyüktür ve Galiptir. Milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, mesleki yeteneklerimizle üretmeli, çalışmalı, hizmet ve ürün kalitemizi artırarak bu ilahi davaya omuz vermeliyiz.”  DİRİLİŞ EĞİTİM SENDIKASI Genel Başkanı ve MESK- MEMUR VE EMEKLİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Kaynar’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı açıklamanın tam metnini okuyucularımız için yayımlıyoruz.

15 Temmuz gecesi yaşananlar önce vatan şuuruyla; millî iradenin tecellisi ve yüce diriliş ruhunun şahlanışıdır.

Tarih yapan ve tarih yazan büyük milletlerin büyük davaları vardır. Yaşadığımız toprakları yurt kılma mücadelemize eşlik eden kültür kodlarımızın oluşturduğu değerler manzumesi, hem fikri planda, hem de fiili mücadele gerektiren harp meydanlarında sürekli bir meydan okuma ile karşı karşıya kalmıştır. Ama her seferinde, hakkı her şeyin üstünde tutan yiğit liderleri ve yüreği imanla dolu her bir ferdi ile aziz milletimiz, canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan kılmışlardır.

Yenidünya düzeninde İslam'a ve Müslümanlara yer vermek istemeyen ve bütün bir İslam coğrafyasını ateş deryasına çevirmek isteyen küresel müstekbirler, hedeflerine ulaşmak için önlerinde en büyük engel olarak gördükleri, yeryüzünün tüm mazlumların umudu olan aziz milletimize karşı cepheyi daha da genişletmişler, yerli işbirlikçileri hainler de dâhil olmak üzere birçok terör örgütünü de harekete geçirmişlerdir.  Parçaladığı, yağmaladığı, derin acılar içinde bıraktığı İslam dünyasının onurlu ve gür sesi olmaya çalışan aziz milletimizin sesini kısmak, mazlumların bu umut ışığını söndürmek için var güçleriyle uğraşan müstekbirler, çağımızın haşhaşileri ile birlikte, 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha karşımıza çıktılar.  Bu hain darbe ve işgal gecesinde, Anadolu insanı atalarından aldığı ilham ile sabaha kadar canla başla mücadele ederken, dünyanın tüm mazlum milletlerinin yüreği bu necip millet ile atmış, gözyaşı ile yoğrulmuş dualar, vatanın her bir mabedinden yükselen sâlâlar mazlum milletimizi sarıp sarmalamıştır.  Aziz milletimizin her bir ferdi, 15 Temmuz gecesi verdiği mesajla çağlar ötesine, gelecek nesillere yol gösteren birer meşaleye, kıyamete kadar anlatılacak destansı kahramanlık hikayelerine imza atmıştır.  Ruh köklerini Uhud'un yüce şehidi Hz. Hamza'dan, gemiler yakan Tarık b. Ziyad'dan, kefenini giyip atını düşmanın üzerine süren Alparslan'dan, haçlı güruhunu serseme çeviren Sultan Baybars'tan ve İstanbul'u ebedi İslam şehri kılan Fatih Sultan Mehmet’ten, bir milleti küllerinden yeniden harekete geçirerek milli mücadele meşalesi yakan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan bu millet hep birden şaha kalkmış, yeni bir tarih yazmıştır.  15 Temmuz darbe gecesinin Yıl dönümünde, Diriliş Eğitim Sendikası ve MESK- MEMUR VE EMEKLİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU olarak, bir kez daha, dünyanın tüm mazlumlarına umut, tüm mahrumlarına şefkat eli, tüm ezilmişlerine dert ortağı ve çare olmaya niyetli ve kararlı olan bu aziz milleti yok etmek ve bu vatanı bölüp parçalamak isteyen dâhili ve harici düşmanlara ve hainlere karşı, bütün kararlılığımızla ilan etmek istiyoruz ki, ne yaparsanız yapın asla başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye asla diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka asla boyunduruk vuramayacaksınız.  15 Temmuz tarihi önce vatan şuuruyla; millî iradenin tecellisi, yüce diriliş ruhunun şahlanışı, bir milletin varoluş ya da yok oluşu gibi tarihi bir tercihin adıdır. Köksüz mankurtlar la, kökü mazi de gözü ati de olan yiğitlerin saflarının belli olduğu gündür. Geleceğe daha güvenli ve daha kararlı adımlarla yürüyebilmemiz için emperyalistler ve onların yerli işbirlikçilerinin tuzaklarına karşı uyanık olmamız gerekmektedir.  Her zaman emperyalistlerin işgal planlarını başlarına geçirmiş bu asil millet, milli mücadele ruhuyla en zor şartlarda küllerinden doğmayı başarmıştır. Bu kadar hainliklerle dolu sinsi planlarına rağmen Allah’ın izniyle halen üç kıta da bizim türkülerimiz dinlenir, bizim şarkılarımız çalınır, bizim destanlarımız anlatılır. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Tarihte hiç devletsiz kalmayan tek millet olan bu asil millet yeni bir bahar için yapraklarını dökmektedir. Bu dava şahıslarla, tabelalarla sınırlı, beşeri bir mücadele değildir. Bu dava hak ile batılın ebedi mücadelesidir. Yeniden yükseliş için özümüze dönmeli, buradan aldığımız güç ve ilhamla yeniden yüce dirilişe geçmeliyiz. Kısır siyasi tartışmalarla oyalanmamalı, moral bozucu ifadeleri bir kenara bırakarak önümüze bakmalıyız. Birbirimizi üzmekten, kırmaktan öteye gitmeyen siyasi bağnazlıklarla zaman kaybetmemeliyiz. Allah Büyüktür ve Galiptir. Milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, mesleki yeteneklerimizle üretmeli, çalışmalı, hizmet ve ürün kalitemizi artırarak bu ilahi davaya omuz vermeliyiz.

Darbeler açısından hafızası taze olan milletimizle birlikte, ezanları susturan darbelerden, darbecileri kahreden ve darbeleri püskürten salalara bizi ulaştıran Rabbimize nihayetsiz şükürler ediyoruz. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir kez daha vatanı uğruna gözünü kırpmadan hayatını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.  Diriliş Eğitim Sen ve MESK- MEMUR VE EMEKLİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU olarak bizlere bıraktıkları bu büyük ve mukaddes emaneti gece-gündüz, geleceğe daha güçlü taşıma kararlığımızı ve çabalarımızı artırarak, vatanın bölünmez bütünlüğü, bekası, aziz milletimizin refah ve mutluluğu için doğruları söylemeye, adalet, liyakat ve hakkaniyet mücadelemizde çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.  

Mehmet Nuri KAYNAR  DİRİLİŞ EĞİTİM SEN  Genel Başkanı  - MESK Genel Başkan Yardımcısı

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri KAYNAR15 Temmuz
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