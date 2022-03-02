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MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

02 Mart 2022 Çarşamba 11:28
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemiz Hukuk Fakültesinde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Son başvuru tarihi 17 Mart 2022 olup, başvurular Şahsen/Posta ile yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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