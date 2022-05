Medeni Berk İlkokulu'ndan büyük başarı

Bakırköy ilçesinde Ataköy’deki Medeni Berk İlkokulu; Minikler Kategorisinde Karadeniz Yöresi Halk Oyunları Ekibi ile önce İstanbul Şampiyonu sonra da Marmara Bölge Birincisi oldu.

Pandemi dolayısıyla her resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nda da sosyal etkinliklere verilmiş idi. Bu uzun bir aradan sonra artık her alanda etkinliklerin başlaması ile okullar, her alanda becerilerini göstermeye başladılar. Bu konuda Bakırköy ilçesinde de M. Fatih Çepni, ilçe milli eğitim müdürü olduğu dönemde pandemi dolayısıyla yapamadıkları etkinlikleri, pandemilerin etkisini kaybetmesi ve bu doğrultuda yasakların kalkması üzerine bütün okulları her alanda etkinlik yapmaya davet etti. Yönlendirdi ve destek oldu. Bunun sonucunda farklı alanlarda her okul, başarısı ile ilçe dışına çıkmaya ve Bakırköy ilçesini eskisi gibi marka haline getirmeye başladılar. Bunlardan biri de folklor alanı idi.

Bakırköy ilçesinde Ataköy’deki Medeni Berk İlkokulu; Minikler KategorisindeKaradeniz Yöresi Halk Oyunları Ekibi ile önce İstanbul Şampiyonu sonra da Marmara Bölge Birincisi oldu. Bu sonuçla Bölge finallerinin İstanbul’da yapılan ayağında Türkiye şampiyonasında finallere kaldı. Kütahya’da yapılacak Türkiye şampiyonasında İstanbul dâhil, Marmara Bölgesini Bakırköy Medeni Berk İlkokulu Karadeniz Yöresi Halk Oyunları Ekibi temsil edecek.

Bu minik öğrencilere derslerini aksatmadan oyun zamanlarından keserek uzun ve yorucu bir çalışma sonunda başarıyı elde eden ekibi çalıştıran Karadeniz Yöresi hocaları Kibriye TAMALAN ve Buse TAMALAN’ ın emekleri tartışılmaz.

Hiçbir başarı sadece öğrencinin olamaz. Öğrencinin öncelikle velileri var. En büyük yükü; hatta maddi yükü onlar çeker, sonra usta eğiticileri folklor öğretmenleri var. Onlar da uzun zamanlarını ve emeklerini bu işe ayırdılar. Ama okul idaresinin ve özellikle müdürün hakkı verilmez. Çünkü müdür okulda bu işlerin alt yapısını, gerekli ortamı hazırlar. Yardımcıları da uygulamayı yapar. Medeni Berk İlkokulunda da Müdürleri Ergün Akşahin dâhil okul yönetiminin çalışmalara verdiği tam destek ile ekibin başarısı bu noktaya geldi.

Bu doğrultuda Bakırköy medeni Berk İlkokulu sessiz sedasız hazırlandığı Karadeniz Kız folklor ekibi ile girdiği yarışmada bütün elemeleri geçip Marmara Bölgesi Folklor Oyunları Minikler dalında birinciliği kazanmıştır. Böylelikle hem Bakırköy’ü, hem İstanbul’u, Türkiye Folklor yarışmasında temsil etmeye hak kazanmıştır.

İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni’nin de Karadenizli olması nedeniyle büyük destek ve ilgi gösterdiği minik kızlar yarışmasında öğrenciler derece yapmadan gelmeyecekleri konusunda oldukça iddialılar. Bakalım iddialarını gerçekleştirecekler mi?