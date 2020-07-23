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Mayın temizleme çalışmaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, darbeci Hafter'in Libya'da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:08
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Mayın temizleme çalışmaları devam ediyor

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter'in Libya'da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın/EYP'leri temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi. Bölgede bulunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı timlerin, Libya Ordusu’nda görevli patlayıcı arama ve imha timlerine eğitim verdiği de belirtilerek, "Mayın ve EYP Tespit ve İmha, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha, Mayın Arama Köpeği, Mühimmat İmha ve Sualtı Savunma Timlerinin Kullanım Usul ve Kabiliyetleri Eğitimi programı düzenlendi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mayın TemizlemeLibyaMSB
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