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Mavi Vatan Tatbikatı'nda drone'lu saldırılar önlendi

Türk Donanması'nca gerçekleştirilen 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 Tatbikatı, 3'üncü gününde de devam etti. Tatbikatın bugünkü bölümünde savaş gemileri, saldırı amacıyla havalanan drone'ları, tahrip gücü yüksek top ve mermilerle vuruldu.

Mavi Vatan Tatbikatı'nda drone'lu saldırılar önlendi

Türk Donanması'nca gerçekleştirilen 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 Tatbikatı, 3'üncü gününde de devam etti. Tatbikatın bugünkü bölümünde savaş gemileri, saldırı amacıyla havalanan drone'ları, tahrip gücü yüksek top ve mermilerle vuruldu.

01 Mart 2019 Cuma 15:11
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Mavi Vatan Tatbikatı'nda drone'lu saldırılar önlendi

ÇANAKKALE - Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan, anavatanı çevreleyen 3 denizde yapılan Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın 3'üncü gününde, Saros Körfezi'nde bulunan atış alanında, senaryo gereği drone ile gemilere terör saldırısı düzenlendi. TCG Volkan, TCG Martı, TCG İmbat, TCG Yıldız, TCG Kılıç, TCG Yarbay Kudret Güngör, TCG Oruçreis, TCG Kemalreis ve TCG Bayraktar firkateynlerine saldırı amacıyla, TCG Osmangazi çıkarma gemisinin güvertesinden drone'lar havalandı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan uçurulan drone'lar, savaş gemilerinde bulunan radarlarla takip edildi. 'Drone'lar, yaklaşık 2 kilometrelik mesafeye geldiğinde gemilerden saldırıyı önlemek amacıyla dakikada 400 mermi atan 25 milimetre çapındaki toplarla atış yapıldı. Drone'lar tam isabetle imha edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mavi Vatan Tatbikatı
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