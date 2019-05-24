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Mavi kategoride yer alan terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı.

Mavi kategoride yer alan terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:12
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Mavi kategoride yer alan terörist yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, 'Terörden Arananlar' listesi mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse'nin Mersin'de yakalandığını açıkladı. Teröristin, örgütün sabotajcısı ve bombacısı olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse'nin Mersin polisinin dikkati sayesinde yakalandığı bildirildi. Terörist Köse'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü üyelerine sabotaj, bomba hazırlama eğitimi verdiği kaydedilen açıklamada, "'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 24.05.2019 06:25
Anahtar Kelimeler:
Ümit Emrah KöseDeniz Kod AdlıIçişleri Bakanlığı
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